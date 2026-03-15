Achtjährige bei Unfall an Ampelkreuzung in Gersthofen verletzt

Gersthofen – Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte sind am Samstagvormittag drei Menschen leicht verletzt worden, darunter auch ein achtjähriges Mädchen. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei war eine 48-jährige Autofahrerin gegen 11:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße in östlicher Richtung unterwegs. An der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte wollte sie nach links auf die Auffahrt zur B2 abbiegen und querte dabei den entgegenkommenden Fahrstreifen.

Zeitgleich näherte sich dort der Pkw einer 34-jährigen Fahrerin. Im Bereich der durch eine Ampel geregelten Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete die 34-Jährige das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotlicht. Die 48-Jährige bog hingegen bei Grünlicht auf die Auffahrt ab.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen sowie eine achtjährige Mitfahrerin im Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten musste ein Fahrstreifen der Bahnhofstraße vorübergehend gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.