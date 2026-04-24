Aleph Alpha und kanadische KI-Firma Cohere schließen sich zusammen
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Aleph Alpha und kanadische KI-Firma Cohere schließen sich zusammen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Heidelberger KI-Firma Aleph Alpha wird Teil der kanadischen Firma Cohere.

Pressekonferenz zu deutsch-kanadischer KI-Partnerschaft am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des “Handelsblatts” bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Unternehmensvertretern sowie dem kanadischen KI-Minister Evan Solomon. Man stehe “voll” hinter diesem Zusammenschluss, sagte Wildberger. Solomon bedankte sich seinerseits für die diplomatischen Bemühungen beider Länder.

Künftig wollen sich Cohere und Aleph Alpha gemeinsam als Alternative zu US-Technologiekonzernen positionieren und Künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen und Behörden anbieten.

Nach monatelangen Gesprächen, über die das “Handelsblatt” zuerst berichtet hatte, steht nun eine Einigung: Demnach sollen sich Cohere und Aleph Alpha zu einer gemeinsamen Firma zusammenschließen. Anteilseigner von Cohere sollen etwa 90 Prozent der Anteile erhalten, Anteilseigner von Aleph Alpha etwa zehn Prozent. Das dürfte dem “Handelsblatt” zufolge in etwa dem Verhältnis des Umsatzes beider Unternehmen entsprechen.

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