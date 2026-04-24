Balkonbrand in Bogen: Haus unbewohnbar, sechsstelliger Schaden
Polizeipräsidium Niederbayern
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Balkonbrand in Bogen: Haus unbewohnbar, sechsstelliger Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Donnerstagabend, den 23. April 2026, geriet ein Balkon eines Wohnhauses in Brand. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.

Feuer greift auf Hausfassade über

Gegen 20:30 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle den Brand eines Balkons an einem Einfamilienhaus. Bei Ankunft der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte das Feuer bereits auf die Hausfassade und den Dachstuhl übergegriffen.

Bewohner unverletzt, erheblicher Sachschaden

Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand in Gefahr war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Die Bewohner konnten die Nacht nicht im Haus verbringen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Brandursache weiterhin unklar

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer bis 22:30 Uhr unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing führte eine Brandortbegehung durch. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, jedoch kann fahrlässiges Handeln der Bewohner derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Veröffentlicht: 24.04.2026, 10.55 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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