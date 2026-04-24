Explosionen und Brand in Frontenhausen: Ermittlungen dauern an, eine Person tot geborgen

Am 20. April 2026 kam es in Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, zu einer Reihe von Explosionen, die ein Wohnhaus im Mechthildisweg komplett in Flammen aufgehen ließen. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, wurde bei den anschließenden Bergungsmaßnahmen eine tote, männliche Person aus den Trümmern geborgen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut sind weiterhin im Gange.

Erste Untersuchung vor Ort

Bereits am Tag nach dem Ereignis, dem 21. April, führte die Kriminalpolizeiinspektion Landshut eine erste Untersuchung des Brandortes durch. Auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes und ein Brandmittelspürhund des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurden hinzugezogen und führten am 23. April eine weitere Begehung durch. Bisher fanden sich jedoch keine Hinweise auf Sprengmittel im Gebäude. Die genaue Ursache der Explosionen bleibt weiterhin rätselhaft.

Identität des Opfers und weitere Ermittlungen

Die Identität der geborgenen männlichen Person steht noch nicht fest. Hierfür sind weitere DNA-Analysen durch das Bayerische Landeskriminalamt notwendig. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut setzt die intensiven Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt fort, um Licht in die Ursache der Explosionen zu bringen.