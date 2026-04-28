Aufgebrochener Möbeltresor am Autobahnsee Augsburg entdeckt: Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots) Am Montag, den 27. April 2026, wurde am Nordufer des Autobahnsees in der Mühlhauser Straße ein aufgebrochener Möbeltresor entdeckt.

Passant findet aufgebrochenen Tresor

Ein 40-jähriger Passant alarmierte gegen 15:30 Uhr die Polizei, nachdem er den Tresor gefunden hatte. Er stammt offensichtlich aus einem Diebstahl, da er zuvor in einer Wand oder am Schrankboden verschraubt war und gewaltsam geöffnet wurde. Der Inhalt des Tresors wurde gestohlen.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Die ermittelnde Polizei sucht nun nach unbekannten Tätern wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.