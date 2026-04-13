Auswärtiges Amt: Diplomatische Beziehungen zum Iran weiter intakt
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Auswärtiges Amt: Diplomatische Beziehungen zum Iran weiter intakt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran sind aus Sicht der Bundesregierung weiterhin intakt.

Iranische Botschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Es gibt eine iranische Botschaft in Deutschland und wir haben als Bundesregierung diplomatische Beziehungen zum Staat Iran, weil wir den anerkennen“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag der dts Nachrichtenagentur. Außenminister Johann Wadephul (CDU) habe sich am Donnerstag mit seinem iranischen Amtskollegen ausgetauscht. „Das war ein auf die Sache fokussiertes Gespräch.“ Einen weiteren Kontakt in dieser Form habe es aber seitdem nicht gegeben, so die Sprecherin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor einen signifikanten Kurswechsel in den diplomatischen Beziehungen zum Iran beschrieben. Er sagte am Donnerstag, dass man als Bundesregierung „nach langem Schweigen“, für das es „schwerwiegende Gründe“ gegeben habe, auch die Gespräche mit Teheran wieder aufnehme. Das geschehe „in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten und den europäischen Partnern“. Erklärtes Ziel von Merz war es, dass Deutschland auch einen eigenen Beitrag zum Erfolg der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA leistet. Die Gespräche in Pakistan waren allerdings am Wochenende vorläufig gescheitert.

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