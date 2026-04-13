Am Samstag, den 11. April 2026, führte die Polizei in Hinterschmiding im Landkreis Freyung-Grafenau eine Fahrzeugkontrolle durch, bei der gefälschte Dokumente und Betäubungsmittel entdeckt wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr.

Gefälschte Dokumente und Drogen im Mazda entdeckt

Die Einsatzkräfte kontrollierten einen Mazda, der von einem 22-jährigen Ukrainer gefahren wurde. Bei der Überprüfung legte der Fahrer rumänische Identitätsdokumente vor, die sich bei genauerer Kontrolle als Fälschungen herausstellten. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug eine kleine Menge Marihuana sowie ein Pfefferspray mit gefälschten Prüfzeichen.

Polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen

Nach der Entdeckung konnte die tatsächliche Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts der Urkundenfälschung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.