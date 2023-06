AVV- und swa-Nachtbuslinien sind auch in den Augsburger Sommernächten unterwegs

Nachdem in diesem Jahr die Sommernächte endlich wieder stattfinden, fahren auch die Nachtbuslinien des AVV und der Stadtwerke Augsburg (swa) ergänzend zum üblichen Nachtbus-Fahrplan in der Nacht von Donnerstag, 29. auf Freitag, 30. Juni und bringen Nachtschwärmer sicher nach Hause.

Neben den üblichen AVV-Tickets berechtigt zudem auch das Deutschlandticket zu Fahrten in den Nachtbussen.

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden Sie stets im Internet unter www.avv-augsburg.de. Persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten erhalten Sie in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de

swa Kundinnen und Kunden erhalten alle Informationen zum Mobilitätsangebot der Stadtwerke in der swa Mobil-App, ob Fahrplanauskunft oder Online-Ticketkauf, oder persönlich in den swa Kundencentern am Königsplatz und am Hohen Weg.