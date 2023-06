Verheerender Verkehrsunfall in der Oberpfalz: Mutter (52) tot, Vater und zwei Kinder (10) schwerst verletzt

Zu einem tragischen Unfall kam es heute im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Eine Familie – Mutter (52), Vater und die beiden zehnjährigen Zwillinge sind mit ihrem Golf Cabrio auf der St2660 bei Batzhausen unterwegs.

Was dann passiert, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sicher ist nur, die Mutter sitzt am Steuer, als der Wagen im Ausgang einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkommt. Die Fahrt geht weiter die Böschung hinab, wo das Cabrio mehrere Bäume und Sträucher niederfährt und im Anschluss gegen eine Betonmauer prallt.

Der Aufprall ist so hart, dass die Mutter so schwere Verletzungen erleidet, die ihr kurze Zeit später das Leben kosten. Die alarmierten Rettungskräfte kämpfen verzweifelt, können die 52-Jährige aber nicht mehr retten. Der Vater und die zehnjährigen Zwillinge sind ebenfalls schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und die Notärzte kommen sie zur weiteren Behandlung in Regensburger Kliniken. Der Vater und eines der Kinder mittels Rettungshubschrauber.

Nach dem Abtransport der Verletzten beginnt die Suche nach der Unglücksursache. „Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter auf Antrag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hinzugezogen“, erklärt Karlheinz Dietl, Leiter Polizeiinspektion Parsberg. Zusammen mit den Beamten der Polizeiinspektion versucht er die Unfallursache zu klären.

Insgesamt ein schwieriger und belastender Einsatz für alle Einsatz- und Rettungskräfte. Einheiten der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte sind vor Ort, um gleich mit der Aufarbeitung zu beginnen. „Auch meine Kollegen werden entsprechend betreut. Wir werden nachher auf der Dienststelle das Ganze nachbesprechen“, so Dietl.