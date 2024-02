NEUBURG. Zwei Verletzte und 30000 Euro Sachschaden: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Dienstagabend (06.02.2024) auf der B 16 an der Zeller Kreuzung ereignet hat.

Gegen 20.25 Uhr war eine 27-jährige Autofahrerin aus Schrobenhausen auf der Staatsstraße 2043 von Grünau kommend in Richtung Karlshuld unterwegs. An der Zeller Kreuzung fuhr die 27-Jährige bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Neuburg war auf der B 16 von Ingolstadt in Richtung Neuburg unterwegs und missachtete an der Kreuzung das Rotlicht. Der 24-Jährige erfasste den Wagen der 27-Jährigen. Diese wurde auf die Gegenfahrbahn auf der B 16 geschleudert. Die 27-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit schweren Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt. Lebensgefahr besteht nicht. Der 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik Neuburg gebracht. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuburg, Bruck und Weichering im Einsatz.