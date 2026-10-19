Bei Zedtwitz: Unbekannte stehlen Kabel für 25.000 Euro

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 14. Oktober, 17 Uhr, und Samstag, 17. Oktober, Aluminiumkabel im Wert von rund 25.000 Euro von einer Baustelle bei einem Windpark nahe Zedtwitz gestohlen.

Die Täter machten sich an insgesamt drei Baucontainern zu schaffen. Die Baustelle liegt nordwestlich von Zedtwitz und westlich der Bundesstraße B2 zwischen Zedtwitz und Töpen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Menschen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

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