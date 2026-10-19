Polizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Oberfranken

Bei Zedtwitz: Unbekannte stehlen Kabel für 25.000 Euro

Bei Zedtwitz: Unbekannte stehlen Kabel für 25.000 Euro
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 14. Oktober, 17 Uhr, und Samstag, 17. Oktober, Aluminiumkabel im Wert von rund 25.000 Euro von einer Baustelle bei einem Windpark nahe Zedtwitz gestohlen.

Die Täter machten sich an insgesamt drei Baucontainern zu schaffen. Die Baustelle liegt nordwestlich von Zedtwitz und westlich der Bundesstraße B2 zwischen Zedtwitz und Töpen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Menschen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

- Anzeige -

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Oberfranken
Batteriespeicher brennt in Obernzell: Anwohner bleiben drinnen
Brennender Batteriespeicher setzt in Obernzell Gase frei
Polizei löst Sitzblockaden bei Protesten in Nürnberg auf
Nach zweitägiger Suche: Vermisste 60-Jährige in Windorf gefunden
Tödlicher Lkw-Unfall bei Köttweinsdorf: Beifahrer stirbt
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns