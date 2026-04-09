Bericht: Trump stellt Europäern neues Hormus-Ultimatum

Im Streit um die militärische Absicherung der Straße von Hormus erhöht US-Präsident Donald Trump offenbar weiter den Druck auf Europa.

Wie der „Spiegel“ berichtet, soll Nato-Generalsekretär Mark Rutte die europäischen Hauptstädte nach seinem Besuch im Weißen Haus informiert haben, dass Trump innerhalb der nächsten Tage konkrete Zusagen für die Entsendung von Kriegsschiffen oder anderen militärischen Fähigkeiten aus Europa erwartet. Politische Willensbekundungen sollen demnach nicht mehr reichen.

Bereits direkt nach dem Treffen mit Rutte hatte Trump seine Kritik an den Nato-Partnern erneuert. „Die Nato war nicht da, als wir sie brauchten, und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen“, schrieb er bei seinem Kurznachrichtendienst „Truth Social“. Zudem verwies er erneut auf den Grönland-Streit, der in den vergangenen Monaten für Spannungen im Militärbündnis gesorgt hatte.