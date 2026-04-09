Dax weiter im Minus – Ölpreis steigt wieder

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.800 Punkten berechnet, 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, die Deutsche Börse und Brenntag, am Ende SAP, Rheinmetall und Gea.

„Die Anleger in Frankfurt reagieren weiterhin sehr sensibel auf die politischen und militärischen Ereignisse im Nahen Osten“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Die sich fortsetzenden Angriffe entladen sich an den Finanzmärkten in wieder steigenden Energiepreisen, die Rohölsorte Brent-Crude springt zurück über 100 Dollar pro Barrel.“ Befürchtungen einer potenziell hohen Dynamik bei den Teuerungsraten und damit einhergehender stringenterer zinspolitischer Maßnahmen seitens der Notenbanken blieben weiter bestehen.

„Im Dax 40 stehen heute insbesondere die Technologiewerte SAP und Infineon unter Abgabedruck“, so Lipkow. „Auch die Aktien der Autobauer finden sich erneut auf der Verliererseite wieder.“ Die Vortagesgewinne seien zwar noch nicht komplett aufgezehrt, aber die Gefahr ausgedehnterer Kursverluste in den kommenden Handelstagen bleibe latent vorhanden. „Diese Entwicklung würde dann eine klassische Bullenfalle darstellen und die darauffolgende Korrekturbewegung stärker ausfallen lassen. Die am Mittwoch gesehene Kaufpanik könnte sich in diesem Fall in einer Verkaufspanik entladen und den Dax stark nach unten drücken.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1677 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8564 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 98,40 US-Dollar; das waren 3,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.