BG Leitershofen/Stadtbergen vor schwerer Heim-Aufgabe gegen Coburg

Für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen steht am Samstagabend ein echtes Spitzenspiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga PRO B an. In der Sporthalle Stadtbergen sind die Kangaroos Gastgeber für den Tabellenzweiten und Aufstiegskandidaten BBC Coburg. Tipoff ist um 19.30 Uhr – und für Basketballfans beginnt der Spieltag sogar schon früher.

Münchner Derby als Vorspiel

Bereits um 16 Uhr steigt in Stadtbergen ein zusätzliches Highlight: Das Münchner Stadtduell zwischen dem FC Bayern München Basketball II und den TSV Oberhaching Tropics. Dass diese Partie nicht in München stattfindet, hat organisatorische Gründe. Aufgrund von Hallenproblemen beim FC Bayern und fehlenden Alternativen, die den Anforderungen der Liga entsprechen, wurde die Begegnung kurzerhand nach Stadtbergen verlegt.

Die Stadt stellte dafür die Halle zur Verfügung, während eine ursprünglich angesetzte U16-Partie der baramundi basketball akademie in den Siegmund-Sportpark ausweichen musste.

Coburg mit starkem Kader

Mit dem BBC Coburg kommt ein Team nach Stadtbergen, das in dieser Saison zu den konstantesten Mannschaften der Liga zählt. Cheftrainer Patrick Seidel hat eine äußerst konkurrenzfähige Mannschaft geformt. Besonders die beiden Importspieler prägen das Offensivspiel: Der Nigerianer Dylan Fasoyiro erzielt im Schnitt 19,3 Punkte pro Partie, der US-Amerikaner Darius Dawson kommt auf 18,0 Zähler.

Auch Guard Nico Wenzl, Kapitän der Oberfranken, bringt mit seiner PRO-A-Erfahrung viel Stabilität ins Spiel. Ergänzt wird der Kader unter anderem durch Dreipunktespezialist Nico Höllerl und Center Finn Döntgens, die parallel auch im Aufgebot der Bamberg Baskets stehen.

Für die Kangaroos-Fans gibt es zudem ein Wiedersehen mit Ole Theiss. Der Center spielte zwei Jahre für Leitershofen, bevor er im vergangenen Sommer nach Coburg wechselte. Neben ihm gehören mit Tim Herzog sowie mehreren jungen Talenten weitere interessante Spieler zum Kader der Franken.

Richter erwartet intensives Duell

BG-Cheftrainer Emanuel Richter stellt sich auf eine anspruchsvolle Partie ein: „Coburg steht absolut verdient auf dem zweiten Tabellenplatz. Sie spielen eine sehr konstante Saison und haben sich das über Monate hinweg hart erarbeitet. Das Hinspiel ist uns noch präsent, nicht nur sportlich, es war auch ein sehr emotionales Match, solche Momente vergisst man nicht. Coburg ist sicherlich der Favorit, aber wir spielen zu Hause mit unseren Fans im Rücken“, freut sich Richter auf die Partie.

Der Coach nutzte die Länderspielpause zuletzt für einen Aufenthalt in seiner slowenischen Heimat, wo er bei der Nationalmannschaft hospitierte und zusätzliche Erfahrungen sammelte.

Kangaroos mit Rückenwind

Sportlich geht Leitershofen mit Selbstvertrauen in die Partie. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen sprechen für eine starke Form – auch wenn mehrere dieser Erfolge erst in den Schlussminuten entschieden wurden.

Richter sieht dabei noch Verbesserungspotenzial: „Spiele auf diesem Niveau werden oft in Details entschieden. Im letzten Heimspiel gegen Speyer hatten wir bei den Freiwürfen erneut eine Differenz von 17 zu 32 Würfen. Solche Zahlen sind auffällig, wir hoffen, dass sich dieser Trend jetzt irgendwann einmal ändert“.

Positiv stimmt auch die Rückkehr von Center Ferenc Gille. Nach seiner Verletzung meldete sich der 26-Jährige gegen Speyer direkt mit 15 Punkten in nur 18 Minuten eindrucksvoll zurück und dürfte mit zusätzlicher Trainingszeit erneut eine wichtige Rolle unter den Körben spielen.

Freier Eintritt beim Vorspiel

Organisatorisch erwartet die Zuschauer ein besonderer Ablauf. Für das Vorspiel zwischen Bayern II und Oberhaching ist der Eintritt frei. Außerdem erhalten die ersten 100 Besucher dieser Partie eine Eintrittskarte für das BBL-Spiel des FC Bayern gegen Braunschweig am 10. März im SAP Garden in München.

Nach dem Vorspiel wird die Halle kurz geräumt, bevor gegen 18 Uhr der Einlass zum PRO-B-Spiel beginnt.

Playoffs fest im Blick

Für die Kangaroos geht es sportlich um eine sehr gute Ausgangsposition für die Playoffs. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman betont:

„Wir erwarten, dass dies gegen 18 Uhr sein wird, und freuen uns, dass wir das Münchner Derby in unserer Halle veranstalten dürfen. Man erkennt daran, dass zwischen den Vereinen in der PRO B ein gutes Miteinander herrscht. Im Fokus steht für uns aber das Match gegen Coburg, klar. Sollten wir dieses Spiel gewinnen, haben wir wirklich eine Topausgangsposition für die Play-Offs und dann bin ich auch bereit, über das Heimrecht in der ersten Runde zu sprechen. Dazu müssen wir bekanntlich mindestens einen Platz in der Tabelle noch nach oben klettern. Wir werden aber unsere Devise beibehalten und von Spiel zu Spiel denken“.

Die Tabelle unterstreicht die Spannung in der Liga: Zwischen Rang drei und zehn liegen derzeit nur vier Punkte. Nur sechs dieser acht Teams werden letztlich die Playoffs erreichen. Ulm und Coburg haben ihre Teilnahme bereits sicher, kämpfen jedoch noch um die Spitzenposition und damit um wichtige Vorteile in den späteren K.-o.-Runden.

Nach dem Spiel gegen Coburg stehen für Leitershofen noch drei Begegnungen in der Hauptrunde an – auswärts in Langen und Frankfurt sowie dazwischen ein Heimspiel gegen Oberhaching.