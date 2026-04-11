Brand auf Fürther Recyclinghof: Sperrmüllcontainer in Flammen, Mitarbeiter verletzt
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Brand auf Fürther Recyclinghof: Sperrmüllcontainer in Flammen, Mitarbeiter verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagmittag, dem 11. April 2026, ereignete sich ein Brand auf dem Gelände des Recyclinghofs in der Karolinenstraße in Fürth. Ein Sperrmüllcontainer geriet in Flammen, wodurch ein Mitarbeiter leicht verletzt wurde.

Rasche Reaktion verhindert größeren Schaden

Gegen Mittag wurde die Integrierte Leitstelle Nürnberg über den Containerbrand informiert. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Fürth konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Durch ihr rasches Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container und nahegelegene Gebäude erfolgreich verhindert werden.

Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Ein Mitarbeiter des Recyclinghofs wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden am Container wird nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürth übernommen. Das zuständige Fachkommissariat untersucht die Umstände, die zum Brand führten.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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