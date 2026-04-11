Polizei verhindert Ausschreitungen beim Fan-Aufeinandertreffen in Nürnberg

NÜRNBERG. (337) Am Sonntagnachmittag, dem 11. April 2026, fand im Nürnberger Max-Morlock-Stadion das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SG Dynamo Dresden statt. Dank der strikten Fantrennung durch die mittelfränkische Polizei verlief das Spiel größtenteils störungsfrei bei maximaler Auslastung des 45.500 Zuschauer fassenden Stadions.

Strikte Fantrennung und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen

Unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd überwachten mehrere Hundertschaften der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Sicherheit im Stadion und dessen Umgebung. Das bewährte Konzept der Fantrennung sollte Zusammenkünfte rivalisierender Gruppen verhindern. Ein Vorfall ereignete sich allerdings bereits auf dem Weg zum Stadion: Anhänger der SG Dynamo Dresden zündeten pyrotechnische Gegenstände aus einem Kleinbus heraus auf der Münchener Straße. Die mitgeführte Schutzbewaffnung, unter anderem Zahnschutz, führte zu einer Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz.

Erfolgreiche Trennung und friedlicher Ablauf

Dank der konsequenten räumlichen Trennung der Fans sowohl im Stadionumfeld als auch beim Einlass blieb das Spiel störungsfrei. Die strengen Einlasskontrollen der Polizei verhinderten effektiv das Abbrennen von Pyrotechnik während der Veranstaltung.

Zwischenfall nach Spielende

Nach Verlassen des Stadions kam es jedoch zu einem Zwischenfall, bei dem es zu einer Körperverletzung zwischen zwei rivalisierenden Fans kam. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher