Brand in Einfamilienhaus in Kissing: Kripo Augsburg ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

In der Nacht zum Sonntag, den 5. April 2026, ereignete sich in Kissing ein Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Ottmaringer Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Untersuchung der Brandursache

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verdacht auf mögliche Brandstiftung steht im Raum.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kripo Augsburg bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.