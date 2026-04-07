Exhibitionist in Fürstenfeldbruck festgenommen: Ermittlungen nach mehreren Vorfällen laufen

Am Sonntag, den 5. April 2026, sorgte ein Exhibitionist in Fürstenfeldbruck für Aufregung, als er mehrmals in Erscheinung trat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorfall in Bus der Linie 840

Gegen 18:15 Uhr belästigte ein 33-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einem Bus der Linie 840 drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren auf exhibitionistische Art. Nach dem Aussteigen an der Haltestelle Volksfestplatz entblößte er sich erneut vor den Kindern, bevor er in Richtung Ganghoferstraße davonlief.

Weitere Belästigungen und Festnahme

An der Ganghoferstraße zeigte der Mann einer 85-jährigen Deutschen seinen entblößten Unterleib. Ein Passant konnte den 33-Jährigen festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Suche nach Zeugen

Laut Zeugenaussagen soll der Mann beim Verlassen des Busses am Volksfestplatz eine weitere unbekannte männliche Person am Gesäß berührt haben. Die Polizei sucht nun nach dieser Person und weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegen.

Am 6. April 2026 wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.