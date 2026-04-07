Körperliche Auseinandersetzung in Augsburg: 19-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt
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Körperliche Auseinandersetzung in Augsburg: 19-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Montag, den 6. April 2026, ereignete sich in der Mühlhauser Straße im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede eine körperliche Auseinandersetzung, die die Polizei auf den Plan rief. Ein junger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Verletzungen nach Fahrzeugausstieg

Ein 19-Jähriger schlug einem 18-Jährigen mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf. Beide waren zuvor gemeinsam unterwegs und stiegen im Bereich der Mühlhauser Straße aus einem Auto aus.

Flucht und Krankenhausaufenthalt

Nach der Attacke flüchtete der 18-Jährige, musste jedoch später zur Behandlung leichter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 19-Jährigen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. Sowohl der Angreifer als auch das Opfer sind deutscher Staatsangehörigkeit.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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