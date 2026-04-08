Einbruch in Massing: Unbekannte stehlen Bargeld aus aufgeschnittenem Tresor

In Massing, Landkreis Rottal-Inn, ereignete sich am Montag, dem 6. April 2026, ein Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 23.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Büro-/Lagerraum und durchtrennten einen Tresor.

Bargelddiebstahl nach Tresoraufbruch

Nachdem die Einbrecher den Tresor geöffnet hatten, entwendeten sie das darin befindliche Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau leitet die weiteren Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf zur Unterstützung der Ermittlungen

Personen, die am Montag, den 6. April 2026, zwischen 23.00 Uhr und 23.40 Uhr, im Bereich der Eggenfeldener Straße zwischen der Siemensstraße und der Bahnlinie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Passau oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nützliche Informationen zum Thema „Einbruchschutz“ sowie eine kostenlose und produktneutrale Beratung bieten die regionalen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, die Sie über einen nebenstehenden Link finden können.