Einbruch in Gaststätte in Fürth: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen Schaden
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Einbruch in Gaststätte in Fürth: Unbekannte entwenden Bargeld und verursachen Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Fürther Innenstadt ein. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Einbruch in der Schwabacher Straße

Zwischen 23:40 Uhr und 07:15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Gaststätte in der Schwabacher Straße 43. Sie drangen in mehrere Räume ein und brachen einen Tresor auf. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Darüber hinaus wurden mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Fürth sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat geführt, das dringend auf Hinweise von Zeugen hofft. Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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