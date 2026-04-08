Am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde in Augsburg eine Rauchentwicklung an der Wertachböschung nahe der Holzbachstraße gemeldet. Die genaue Brandstelle konnte zunächst nicht lokalisiert werden, weshalb die Integrierte Leitstelle umgehend ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr alarmierte.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchsäule sichtbar. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die Einsatzstelle nur schwer zugänglich war. Im Böschungsbereich entlang der Gleise der Lokalbahn war eine Fläche von rund 250 Quadratmetern aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Weder Straßen noch Fuß- oder Radwege führten direkt zum Brandherd.

Die Einsatzkräfte erkundeten schließlich einen Zugang hinter dem Tierheim. Da jedoch kein direkter Zugang vorhanden war, mussten die Feuerwehrleute improvisieren: Schläuche wurden über die Dächer ehemaliger Hundezwinger sowie über die Gleisanlagen verlegt. Dabei kamen mehrere tragbare Leitern zum Einsatz.

Nach dem Erreichen des Brandherdes gelang es der Feuerwehr, die Flammen rasch zu löschen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Im Einsatz befand sich die Berufsfeuerwehr Augsburg mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften. Auch die Polizei war vor Ort.