Bronze-Figur vom Lechhauser Friedhof gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In Lechhausen ereignete sich zwischen Montagabend, dem 20. April 2026, und Dienstagmorgen, dem 21. April 2026, ein bemerkenswerter Diebstahl auf einem Friedhof in der Kurt-Schuhmacher-Straße.

Diebstahl einer Bronzefigur

Unbekannte Täter entwendeten eine wertvolle Figur aus Bronze. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich, was der lokalen Polizei Anlass gibt, intensiv zu ermitteln.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ist nun auf der Suche nach Hinweisen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können. Bürger werden gebeten, sich bei sachdienlichen Informationen unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.