23-Jähriger nahe Ingolstädter Nordbahnhof niedergestochen – Kripo sucht Zeugen

Am gestrigen Abend ereignete sich in Ingolstadt ein schwerwiegender Vorfall, bei dem ein junger Mann schwer verletzt aufgefunden wurde. Die örtliche Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Schwer verletzter Mann nahe Nordbahnhof gefunden

Gegen 23:45 Uhr gingen bei den Rettungskräften Meldungen über eine verletzte Person in der Nähe des Ingolstädter Nordbahnhofes ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entdeckten sie einen 23-jährigen Mann, der offenbar durch mehrere Stiche verletzt worden war.

Notoperation rettet Leben des Opfers

Dank der schnellen medizinischen Erstversorgung und einer darauf folgenden Notoperation in der Nacht, befindet sich der afghanische Staatsbürger mittlerweile außer Lebensgefahr.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Tat im Bereich des Hindenburgparks stattgefunden hat und das Opfer anschließend am Nordbahnhof abgelegt wurde. Die Ermittler bitten Zeugen, die auffällige Beobachtungen zwischen dem zentralen Omnibusbahnhof, Hindenburgpark und Nordbahnhof gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.