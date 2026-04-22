Amtsübergabe in Mindelheim: Krammer neuer Dienststellenleiter, Bethke verabschiedet sich in Ruhestand
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
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Amtsübergabe in Mindelheim: Krammer neuer Dienststellenleiter, Bethke verabschiedet sich in Ruhestand

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt herzlich zur feierlichen Amtseinführung und Verabschiedung ins FORUM Mindelheim am Theaterplatz 1 ein. Am 4. Mai 2026 um 13:30 Uhr wird EPHK Raphael Krammer offiziell als neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Mindelheim vorgestellt. Gleichzeitig wird EPHKin Dagmar Bethke in den Ruhestand verabschiedet.

Festakt mit neuer Führung

Der Festakt ist ein bedeutendes Ereignis für die Polizeiinspektion Mindelheim. Medienvertreter und geladene Gäste erhalten die Gelegenheit, diesen besonderen Moment mitzuerleben und die neue Führungspersönlichkeit kennenzulernen.

Anmeldung und Parkmöglichkeiten

Um nähere Informationen zu erhalten oder zur Teilnahme am Event, wird darum gebeten, sich bis spätestens Donnerstag, den 30. April 2026, um 12:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West per E-Mail an pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden. Vor Ort stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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