Senior durchschaut Betrugsversuch in Passau – Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Senior durchschaut Betrugsversuch in Passau – Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Passau: Am Dienstag, den 21. April 2026, erhielt ein 76-jähriger Mann ab 09:00 Uhr mehrere Anrufe von einem Betrüger, der ihm vorgaukelte, eine Auszahlung seines angeblichen Vermögens zu ermöglichen. Doch den Betrugsversuch erkannte der Rentner rechtzeitig, und der Täter wurde direkt bei der Tat ertappt und festgenommen.

Geschickter Betrugsversuch vereitelt

Der Anrufer behauptete, der 76-Jährige habe vor Jahren ein Konto eröffnet, auf dem jetzt 26.000 Dollar lägen. Um diese Summe zu erhalten, müsse der Rentner allerdings 8.000 Euro übergeben. Der betroffene Mann und sein Sohn erkannten jedoch den Betrugsversuch frühzeitig und informiertensofort die Polizei. Der Senior hob das verlangte Geld zum Schein ab und legte es zu Hause bereit.

Schnelle Festnahme durch die Polizei

Gegen 22:00 Uhr am gleichen Tag erhielt er einen weiteren Anruf mit der Anweisung, dass gegen Mitternacht jemand das Geld abholen würde. Gezielte Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Grenzpolizeiinspektion Passau führten schließlich zur Festnahme des Abholers, eines 41-jährigen Tschechen, kurz vor Mitternacht im Stadtteil Hacklberg. Der Citroen, mit dem der Verdächtige unterwegs war, wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder entlassen.

Weiterführende Ermittlungen

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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