CDU-Generalsekretär fordert Abschaffung der meisten Krankenkassen
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CDU-Generalsekretär fordert Abschaffung der meisten Krankenkassen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist dafür, die meisten der derzeit 93 gesetzlichen Krankenkassen abzuschaffen. „Zehn Krankenkassen in Deutschland reichen“, sagte Linnemann den Sendern RTL und ntv.

Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die vielen Kassen würden aktuell in der Regel die gleichen Leistungen anbieten und damit einen großen Verwaltungsaufwand produzieren. „Wenn ich sehe, dass da Milliarden ausgegeben werden für nichts, weil es keinen Wettbewerb gibt, dann müssen wir da ran, und deswegen sind über 90 Krankenkassen zu viel.“ Der CDU-Generalsekretär regte an, vor allem kleinere Kassen auszusortieren. Als mögliche Schwelle nannte er 200.000 oder 250.000 Versicherte.

Deutschland habe zugleich ein sehr teures und ineffizientes Gesundheitssystem, so Linnemann. Er lobte, dass Gesundheitsministerin Warken die Vorschläge der GKV-Kommission weitgehend umsetzen wolle, und forderte, mit den Einsparungen bei den Kassen über die Vorschläge hinauszugehen. Zudem sollten die Versicherten künftig nicht mehr für Bürgergeldempfänger zahlen müssen.

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