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CDU-Politiker Brinkhaus fordert mehr Investitionen in Cybersicherheit

CDU-Politiker Brinkhaus fordert mehr Investitionen in Cybersicherheit
Frau mit Laptop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP fordert der CDU-Digitalpolitiker Ralph Brinkhaus mehr Investitionen im Bereich der Cybersicherheit.

Der “Rheinischen Post” sagte Brinkhaus, der Vorfall zeige, wie angreifbar die Systeme seien und dass “noch mehr in das Thema Cybersicherheit” investiert werden müsse.

Hintergrund ist eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke, die weltweit das Fundament zahlreicher Webseiten und Onlinedienste ins Wanken bringt. Kriminelle könnten die Schwachstellen ausnutzen, lautet die Warnung.

Mehr zum Thema: CDU-Politiker warnt vor neuer Dimension der Cyberbedrohung

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