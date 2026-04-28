CL: Paris bezwingt Bayern in torreichem Halbfinal-Hinspiel

Paris Saint-Germain hat am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals einen 5:4-Sieg gegen FC Bayern München errungen. Die Partie entwickelte sich von Beginn an zu einem offenen Schlagabtausch. Die Gäste aus München gingen zunächst in Führung, ehe Paris das Spiel drehte und sich zwischenzeitlich deutlich absetzen konnte. In der Schlussphase kämpften sich die Bayern nochmals heran, verpassten jedoch den Ausgleich.

Den Auftakt machte Harry Kane, der in der 17. Minute per Elfmeter zum 0:1 traf. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Khvicha Kvaratskhelia glich in der 24. Minute zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später brachte Joao Neves Paris in der 33. Minute mit 2:1 in Führung.

Die Münchner schlugen zurück: Michael Olise erzielte in der 41. Minute das 2:2. Doch kurz vor der Pause stellte Ousmane Dembele mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit (45.+5) auf 3:2.

Nach dem Seitenwechsel baute Paris den Vorsprung weiter aus. Zunächst traf erneut Khvicha Kvaratskhelia in der 56. Minute zum 4:2, ehe Ousmane Dembele nur zwei Minuten später (58.) auf 5:2 erhöhte.

Die Bayern gaben sich jedoch nicht geschlagen. Dayot Upamecano verkürzte in der 65. Minute per Kopf auf 5:3. In der 68. Minute traf Luis Diaz zum 5:4, wobei der Treffer erst nach VAR-Überprüfung anerkannt wurde.

In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, während Paris kaum noch für Entlastung sorgte. Die größte Chance hatte jedoch PSG: Der eingewechselte Senny Mayulu traf in der 87. Minute nur die Latte. So blieb es am Ende bei einem knappen, aber spektakulären Heimsieg für Paris, der dem französischen Meister eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft.



