Schnieder legt Gesetzentwurf für digitalen Check-in für Flüge vor
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Schnieder legt Gesetzentwurf für digitalen Check-in für Flüge vor

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Von DTS Nachrichtenagentur

Flugreisende sollen in Deutschland künftig komplett digital einchecken können, so dass sie am Flughafen kürzer warten müssen.

Touristen beim Check-in am Flughafen, via dts Nachrichtenagentur

“Wir machen den Check-in-Prozess am Flughafen effizienter, reduzieren Wartezeiten spürbar und ermöglichen eine durchgängige digitale und sichere Abfertigung – auf freiwilliger Basis”, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Mittwochausgaben).

Die Bundesregierung bringe dazu am Mittwoch via Kabinettsentschluss einen Gesetzentwurf auf den Weg. “Davon profitieren Reisende und Wirtschaft gleichermaßen – mit rund 1,1 Millionen Stunden weniger Wartezeit pro Jahr und einer Entlastung von etwa 63 Millionen Euro jährlich”, so Schnieder. Auch personelle Engpässe in der Hauptreisezeit könnten so vermieden werden, da der Personaleinsatz am Gate reduziert werden könne.

Die Änderung soll voraussichtlich schon im Sommer zur Reisezeit greifen. Luftfahrtunternehmen werde es damit ermöglicht, Daten aus Reisepässen oder Personalausweisen insbesondere durch deren Chip auszulesen und für digitale Check-Ins zu nutzen, hieß es.

Derzeit laufen die Prozesse zur Flugabfertigung vom Check-In bis zum Betreten des Flugzeugs im Wesentlichen manuell ab. Künftig soll die digitale Reisekette nun durchgängig funktionieren. Die klassische Abfertigung bleibe aber weiterhin möglich, hieß es weiter. Die digitale Reisekette ist laut Schnieder Teil der geplanten Entlastungsoffensive im Verkehrsbereich.

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