Dachstuhlbrand in Pleinting: Feuerwehr im Einsatz, Brandursache unbekannt
Polizeipräsidium Niederbayern
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Dachstuhlbrand in Pleinting: Feuerwehr im Einsatz, Brandursache unbekannt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Abend des 23. April 2026 kam es in Pleinting, Landkreis Passau, zu einem Brand in einem Wohnanwesen. Der Dachstuhl des Gebäudes geriet gegen 19:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Glücklicherweise waren keine Personen in Gefahr.

Starke Rauchentwicklung durch Dachstuhlbrand

Der Brand führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Die alarmierten Feuerwehren sind derzeit damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Die Ursache des Feuers ist bisher nicht geklärt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Da der Einsatz noch andauert, kann momentan keine Einschätzung über den entstandenen Schaden gegeben werden. Die Polizeikräfte der PI Vilshofen/Donau haben den Erstzugriff übernommen. Die weitere Sachbearbeitung, insbesondere die Ermittlung der Brandursache, wird von der KPI Passau übernommen.

Veröffentlicht am 23.04.2026, 20:40 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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