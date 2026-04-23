67-jähriger Kraftradfahrer stirbt bei Unfall auf Staatsstraße 2092 in Unterreit

Am Donnerstagnachmittag, den 23. April 2026, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2092 im Gemeindebereich Unterreit, bei dem ein Kraftradfahrer ums Leben kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Waldkraiburg.

Unfallhergang auf der Staatsstraße 2092

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus dem westlichen Landkreis Mühldorf gegen 16.35 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von Oberzarnham in Richtung Oberbierwang. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2092 wollte sie geradeaus fahren und missachtete dabei das Verkehrszeichen 205, Vorfahrt gewähren. Zeitgleich näherte sich ein 67-jähriger Kraftradfahrer aus Mühldorf in Fahrtrichtung Osten.

Unfallfolgen und Rettungseinsatz

Die 29-Jährige übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer, was zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich führte. Der Fahrer wurde neben die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Passanten und Rettungskräfte erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Unfallaufnahme und Straßensperrung

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Die Staatsanwaltschaft Traunstein beauftragte einen Sachverständigen zur Erstellung eines unfalltechnischen Gutachtens. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Waldkraiburg und Wasserburg, zentrale Ergänzungsdienste Traunreut, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Außerdem beteiligten sich die Feuerwehren Grünthal und Elsbeth mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Die Staatsstraße 2092 blieb für etwa drei Stunden voll gesperrt.