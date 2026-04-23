Merz begrüßt Freigabe von Darlehen für Ukraine
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Merz begrüßt Freigabe von Darlehen für Ukraine

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Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Freigabe des Darlehens für die Ukraine begrüßt. “Ich bin sehr dankbar, dass das Darlehen der Europäischen Union jetzt endgültig freigegeben worden ist”, sagte Merz am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Zypern.

Friedrich Merz am 23.04.2026, PIO Rep. of Cyprus Andreas Loucaides via dts Nachrichtenagentur

Ungarn hatte am Mittwoch nach einer viermonatigen Blockade dem Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro zugestimmt. Der scheidende Regierungschef, Victor Orbán, hatte seine Zustimmung von der Reparatur der Druschba-Pipeline in der Ukraine abhängig gemacht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag verkündet, dass die von Russland beschädigte Pipeline wieder repariert ist, sodass wieder russisches Öl nach Ungarn fließen kann.

Merz kündigte weitere Themen an, die man auf dem EU-Gipfel diskutieren werde. “Wir werden aber auch über den Konflikt im Iran sprechen, und wir werden über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union sprechen. Es sind viele Themen”, sagte er. “Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, auf der schönen Insel Zypern mit der Ratspräsidentschaft über die Themen unserer Zeit zu sprechen”, so der Kanzler. “Ich bin sehr dankbar für die großzügige Gastfreundschaft.”

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