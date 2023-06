Das Ende der ältesten Bäckerei Augsburgs – Vollwertbäcker Schneider übernimmt Bäckerei Rager

Eine Bäckereidynastie findet ihr Ende. Die Augsburger Bäckerfamilie Rager übergibt nach fast 150 Jahren den Brotschieber an den befreundeten Traditionsbetrieb Vollwertbäcker Schneider aus Neusäß.

Die Bäckerei Rager wird ab dem Sommer Teil der Vollwertbäcker Schneider Familie. Zehn Filialen in Augsburg und Umgebung sowie eine moderne Backstube in Haunstetten werden unter dem renommierten Namen Schneider weiterlaufen.

Bereits seit acht Generationen steht die Bäckerei Rager für handwerkliches Können, Genuss und die Liebe zum Brotbacken. Aus familiären Gründen zieht sich die Familie Rager nun aus dem Unternehmen zurück und übergibt das Unternehmen in die erfahrenen Hände von Georg Schneider. Der Innungskollege und Bäckermeister leitet bereits in der vierten eneration und mit zahlreichen Auszeichnungen den Traditionsbetrieb Vollwertbäcker Schneider mit zehn Fili alen und aktuell 140 Mitarbeitern.

Schneider verdoppelt sein Filialnetz

Mit der Übernahme kommen zehn weitere Filialen sowie eine modern ausgestattete Backstube in Haunstetten hinzu. Georg Schneider hat das Rager-Team herzlich willkommen geheißen und eingeladen, auch als Teil der Vollwertbäcker Schneider Familie weiter an Bord zu bleiben. „Die Familien Rager und Schneider sind nicht nur seit Generationen gute Kollegen, uns eint vor allem die Hochachtung unserer Handwerkskunst, die Liebe zum Backen und das Wissen darüber, wie wertvoll unsere Arbeit für so viele Menschen ist. Zusammen bringen wir es auf exakt 250 Jahre Backtradition. Die Geschäfte der Familie Rager zu übernehmen, ist eine große Ehre und Aufgabe, der mein Team und ich uns mit ganzem Herzen widmen werden. Ich freue mich auf alles, was kommt – besonders darauf, die Filialen, die Mitarbeiter und die Menschen vor Ort kennenzulernen“, so der Bäcker- und Konditormeister.

Rager: „Es fällt uns nicht leicht“

Wolfgang Rager, der 1978 die Bäckerei Rager von seinem Vater übernommen hatte und seither leitete, ergänzt: „Natürlich fällt es uns nicht leicht, den Familienbetrieb abzugeben. Dass unser Lebenswerk bei den Schneiders aber in den allerbesten Händen ist, dessen sind wir uns absolut sicher. Georg wird die Bäckerei mit den gleichen Werten und den gleichen familiären Strukturen weiterführen, die für uns immer besonders wichtig waren. Das werden auch die Kunden spüren und zu schätzen wissen.”

Schritt für Schritt werden alle Schneider-Brote in der Backstube in Haunstetten gebacken. Die Schneider-Bäcker freuen sich auf die moderne Backstube und die neuen Kollegen. Für die Kunden der Bäckerei Rager werden erst nach und nach Veränderungen sichtbar werden. Georg Schneider möchte zunächst alle Standorte und Produkte persönlich kennenlernen und dann sukzessive optisch und inhaltlich mit der Schneider-Philosophie vereinen.