Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.441 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start verlor der Dax am Nachmittag einen Teil seiner Zugewinne, bevor er sich wieder spürbar erholte.

„Die Bereitschaft der Investoren, in deutsche Standardwerte zu investieren, blieb auch zum Wochenschluss vorhanden, allerdings weiterhin sehr selektiv und nicht zu jedem Preis“, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Im Fokus blieben die Technologie- und Automobilwerte, die derzeit zwei der interessantesten Investmentstorys für das kommende Börsenjahr liefern. Während die Technologieunternehmen von einer Fortsetzung des KI-Trends profitieren dürften, bieten die Automobilhersteller attraktive Perspektiven für Dividendenstrategien mit zusätzlichem Kurspotenzial.“

Die heute veröffentlichten US-Handelsbilanzzahlen und die stärker als erwartet gestiegenen Lagerbestände im Großhandel lieferten erste Anhaltspunkte für eine möglicherweise nachlassende Konsumdynamik, so Lipkow. „Der private Konsum ist eine der wichtigsten Stützen der US-Wirtschaft und dürfte deshalb auch von der US-Notenbank sehr genau beobachtet werden. Ein besonnener und vorsichtiger Zinserhöhungspfad der Fed erscheint vor diesem Hintergrund umso wahrscheinlicher.“

Gleichzeitig könne das höher als erwartet ausgefallene US-Handelsbilanzdefizit der Strafzolldebatte neue Dynamik verleihen, erklärte der Analyst. „Zwar wird dieses Mal der formelle politische Weg eingehalten, doch die aktuellen Zahlen liefern der US-Regierung zusätzliche Argumente für eine Verschärfung ihrer Handelspolitik. Was an der Zinsfront für etwas Entspannung sorgen könnte, birgt an der Zollfront neues Konfliktpotenzial“, so Lipkow. „Es ist ein passender Wochenausklang nach einem von widersprüchlichen Signalen geprägten Handelsverlauf.“

In der kommenden Woche werden die ersten Umsatzzahlen des sogenannten „Black Friday“ erwartet. „Sie dürften nicht nur die Kursentwicklung der Konsumwerte beeinflussen, sondern auch wichtige Rückschlüsse auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft zulassen“, erklärte Lipkow. „Der Black Friday könnte damit zum Stimmungstest für die Weihnachtsrally werden. Die Anleger haben sich bereits in Stellung gebracht, nun müssen die Verbraucher liefern.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Commerzbank-Aktien.

Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 84 Euro und damit vier Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 13 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis fiel ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 94,19 US-Dollar, das waren 2,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0938 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9142 Euro zu haben.

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