Drei Unbekannte verursachen Brand an Ladesäule in Göggingen – Zeugen gesucht

Göggingen – Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, wurde in der Bayerstraße in Augsburg eine Ladesäule von drei bislang unbekannten Personen beschädigt.

Zeuge beobachtet mutmaßliche Täter

Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei von einem Passanten alarmiert, der die drei Unbekannten an der Ladesäule beobachtet hatte. Kurz darauf war ein lautes Knallgeräusch zu hören, woraufhin die Verdächtigen flüchteten. Beim Eintreffen der Streife entdeckten die Einsatzkräfte einen Brand an der Ladesäule, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Polizei beschreibt die Unbekannten als drei Jungen im Alter von etwa 12 Jahren, alle mit dunklen Haaren. Einer der Jungen trug eine braune Umhängetasche. Die Ermittlungen wurden wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen, und die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 0821/323-2710.