Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Drei Unbekannte verursachen Brand an Ladesäule in Göggingen – Zeugen gesucht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drei Unbekannte verursachen Brand an Ladesäule in Göggingen – Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Göggingen – Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, wurde in der Bayerstraße in Augsburg eine Ladesäule von drei bislang unbekannten Personen beschädigt.

Zeuge beobachtet mutmaßliche Täter

Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei von einem Passanten alarmiert, der die drei Unbekannten an der Ladesäule beobachtet hatte. Kurz darauf war ein lautes Knallgeräusch zu hören, woraufhin die Verdächtigen flüchteten. Beim Eintreffen der Streife entdeckten die Einsatzkräfte einen Brand an der Ladesäule, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Polizei beschreibt die Unbekannten als drei Jungen im Alter von etwa 12 Jahren, alle mit dunklen Haaren. Einer der Jungen trug eine braune Umhängetasche. Die Ermittlungen wurden wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen, und die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel