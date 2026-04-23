Einbruch im Förderzentrum Forchheim: Tresore geöffnet, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in den Gebäudekomplex des Förderzentrums im John-F.-Kennedy-Ring in Forchheim ein. Mitarbeiter einer Reinigungsfirma entdeckten den Einbruch am Mittwochmorgen und alarmierten umgehend die Polizei.

Zugang am späten Abend

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Dienstagabend, etwa 23 Uhr, und Mitternacht Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren suchten die Täter gezielt mehrere Räume auf und durchsuchten diese. Ein Tresor wurde mit einem vor Ort gefundenen Schlüssel geöffnet, während ein weiterer Möbeltresor gewaltsam aufgeflext wurde.

Schadenshöhe noch unklar

Die genaue Höhe des Sach- und Entwendungsschadens ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des John-F.-Kennedy-Rings beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-0 zu melden.