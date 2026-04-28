Europol-Bericht: 280 Festnahmen wegen Auftragsverbrechen
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Europol-Bericht: 280 Festnahmen wegen Auftragsverbrechen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Rahmen einer internationalen Taskforce zur Bekämpfung organisierter Auftragsverbrechen sind binnen eines Jahres 280 Verdächtige festgenommen worden. Das geht aus einer internen Auswertung der europäischen Polizeibehörde Europol hervor, über die die “Welt” (Mittwochausgabe) berichtet. Sechs der Festgenommenen gelten demnach als hochrangige Zielpersonen.

Europol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

180 der Festgenommenen werden als Hintermänner eingeordnet, etwa 100 weitere als Minderjährige, die Auftragstaten ausführten. Die sogenannte Operational Taskforce (OTF) GRIMM wurde im April 2025 eingerichtet, um Strukturen zu bekämpfen, bei denen Gewaltverbrechen wie Auftragsmorde über kriminelle Netzwerke organisiert und vermittelt werden. Beteiligt sind laut Europol elf Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Schweden und Großbritannien.

Zur Fahndung nach mutmaßlichen Drahtziehern sollen ab dem 29. April mehrere Verdächtige auf der Plattform “EU Most Wanted” veröffentlicht werden. Darunter sind laut Europol zwei Männer aus Schweden, die unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes gesucht werden, sowie ein deutscher Staatsbürger, dem die Organisation von Tötungsdelikten, Drogenhandel und Geldwäsche vorgeworfen wird.

Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Behörden mehr als 14.000 Online-Konten, die mit entsprechenden Aktivitäten in Verbindung stehen sollen. Mehrere Gewalttaten konnten nach Angaben der Behörde durch die internationale Zusammenarbeit verhindert werden, darunter versuchte Morde in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Schweden. Auch dabei seien Minderjährige beteiligt gewesen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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