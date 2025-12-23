Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
6.9 C
London
type here...
Subscribe
Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk ist der frühere Fußballprofi Sebastian Hertner bei einem Sessellift-Unfall ums Leben gekommen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Polizei & Co

Tödlicher Unfall auf B17 bei Augsburg: Autofahrer verstirbt nach Crash und Fahrzeugbrand

0
In der Nacht zum Montag, dem 22. Dezember 2025,...

Neueste Artikel