Explosion in Wohnhaus in Frontenhausen: Ein Toter, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Explosion in Wohnhaus in Frontenhausen: Ein Toter, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Nachmittag des 20. April 2026 ereigneten sich im Mechthildisweg in Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, mehrere Explosionen in einem Wohnhaus. Das Gebäude stürzte ein und brach in Vollbrand aus. Nachdem die Feuerwehren den Brand gelöscht hatten, entdeckten die Rettungskräfte bei den Bergungsarbeiten die Leiche eines Mannes unter den Trümmern. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schäden im Umfeld der Explosion

Durch die Explosionen und die intensive Hitze wurden ein benachbartes Haus, ein Pkw und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr beschädigt. Trotz dieser Zerstörungen sind die umliegenden Häuser weiterhin bewohnbar. Aktuell lässt sich die genaue Schadenshöhe noch nicht abschätzen.

Ermittlungen und Identifizierung der Opfer

Nach der Begehung des Brandorts am 21. April 2026 durch die Kripo Landshut wird die Ursache der Explosionen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt und einem Brandmittelspürhund des Polizeipräsidiums Schwaben Nord untersucht. Derzeit können jedoch noch keine weiteren Details zur Ursache bekannt gegeben werden. Um die Identität des verstorbenen Mannes endgültig festzustellen, sind weitere Untersuchungen erforderlich.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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