Fahndung auf A72: Fünfstellige Bargeldsumme bei Rumänen beschlagnahmt
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Am Montagabend wurde auf der Autobahn A72 ein Fahrzeug von Fahndern der Grenzpolizei Selb an der Anschlussstelle Hof-Nord kontrolliert. Im Fokus der Beamten stand ein rumänischer Staatsangehöriger, der eine beträchtliche Bargeldsumme mit sich führte.

Ungewöhnliche Bargeldsumme entdeckt

Die Polizisten fanden einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag, den der Mann in mehreren Kleidungsstücken versteckt hatte, unter anderem in seiner Unterhose. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zur Herkunft des Geldes schritt die Staatsanwaltschaft Hof ein.

Beschlagnahme und Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Bargeldes sowie weiterer Beweismittel an. Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberfranken übernimmt nun die Ermittlungen. Hauptziel ist es, zu klären, ob es sich um Geldwäsche oder unrechtmäßig erlangte Vermögenswerte handelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

