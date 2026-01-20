Ladendieb in Bayreuth: Zeuge und Polizei stoppen Dieb auf Flucht durch Innenstadt

BAYREUTH. Am Montagmittag vereitelten ein aufmerksamer Zeuge und die schnelle Reaktion der Polizei die Flucht eines Ladendiebs in der Innenstadt von Bayreuth.

Diebstahl im Rotmaincenter

Gegen 13.50 Uhr entwendete ein 21-jähriger Mann georgischer Herkunft aus einem Kosmetikgeschäft im Rotmaincenter ein Parfüm. Ein 49-jähriger Zeuge beobachtete die Tat und nahm die Verfolgung des Diebes auf, die Richtung „am Mainflecklein“ führte.

Schnelles Eingreifen stoppt Täter

Der Zeuge machte zufällig eine vorbeifahrende Polizeistreife auf den Flüchtigen aufmerksam. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Mannes auf und stellten ihn nach etwa 300 Metern. Während der Flucht ließ der Dieb das Parfüm im Wert von rund 140 Euro fallen.

Festnahme und Freilassung

Die Polizei hielt den Tatverdächtigen an und nahm ihn vorläufig fest. Er wurde zur Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder freigelassen.