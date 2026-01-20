Newsletter
Einbruch in Erlanger Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen für Hinweise auf Täter
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Erlanger Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen für Hinweise auf Täter

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Erlangen-Tennenlohe brachen Unbekannte im Zeitraum von Freitag, dem 16. Januar 2026, bis Montag, dem 19. Januar 2026, in ein Wohnhaus ein. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch im Franzosenweg: Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Zwischen Freitag 13:00 Uhr und Montag 16:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Franzosenweg. Sie entwendeten dabei Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Erlangen führte eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

