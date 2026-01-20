Einbruchsversuch in Ebersdorf: Zeugen für Vorfall in der Pferchleite gesucht

Im beschaulichen Ebersdorf bei Coburg, Landkreis Coburg, kam es am Montagmorgen zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnanwesen in der Pferchleite. Dank der aufmerksamen Reaktion des Bewohners konnte Schlimmeres verhindert werden.

Einbruchversuch am frühen Morgen

Gegen 6.30 Uhr wurden verdächtige Geräusche an einem Rollladen von dem Hausbewohner wahrgenommen. Der Bewohner reagierte sofort und alarmierte über den Notruf die Polizei. Bei einer schnellen Überprüfung stellte er fest, dass die Täter auch versucht hatten, die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Glücklicherweise gelangten die Unbekannten nicht in das Wohngebäude.

Fahndung ohne Erfolg

Mehrere Polizeistreifen suchten im Nahbereich des Tatorts nach den Tätern, doch es konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Aufgrund der Spurenlage vermutet die Polizei neben einer schlanken, dunkel gekleideten männlichen Person möglicherweise die Beteiligung eines weiteren Täters.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Coburg

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Personen, die am Montagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Pferchleite oder der unmittelbaren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.