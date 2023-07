Der FC Bayern will den als Fehleinkauf abgestempelten Sadio Mané offenbar unbedingt loswerden. Das berichtet der „Kicker“. Der Senegalese war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro an die Isar gewechselt, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. Zudem kam es zu Handgreiflichkeiten mit Leroy Sané und lautstarken Auseinandersetzungen mit Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Seitdem gilt Mané in der Mannschaft als isoliert und hat keine Zukunft mehr in München.