Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
3 C
London
type here...
Subscribe
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

FC St. Pauli verpflichtet japanischen Nationalspieler Ando

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC St. Pauli hat seinen Kader für die Rückrunde mit dem japanischen Nationalspieler Tomoya Ando verstärkt. Das teilte der Bundesligist aus Hamburg am Neujahrstag mit. Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt vom japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka an das Millerntor. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Spieler des FC St. Pauli, via dts Nachrichtenagentur

Ando bestritt in der abgelaufenen Saison 36 Spiele in der höchsten japanischen Liga und erzielte dabei vier Tore. Zuvor sammelte der Verteidiger bereits Erfahrung in der zweiten Liga. Im Juli 2025 debütierte er in der japanischen Nationalmannschaft, für die er bislang drei Einsätze hat. Sportchef Andreas Bornemann sieht in Ando einen Spieler, der der Defensive zusätzliche Flexibilität verschaffe, da er auf allen Positionen in einer Dreierkette eingesetzt werden könne.

Auch Cheftrainer Alexander Blessin äußerte sich zufrieden mit der Verpflichtung. Er lobte Andos Antizipationsvermögen, sein offensives Verteidigen und sein gefährliches Kopfballspiel. Der Spieler selbst sagte, der Wechsel in die Bundesliga sei ein wichtiger Schritt und der FC St. Pauli der richtige Verein für seine weitere Entwicklung.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Überregionale Nachrichten

McDonald’s Deutschland senkt Preise teils um mehr als 15 %

0
Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen...

Neueste Artikel