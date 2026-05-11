Felbermayr hält Stopp der “Entlastungsprämie” für richtig
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Felbermayr hält Stopp der “Entlastungsprämie” für richtig

DTS Nachrichtenagentur
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Der neue Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr hat den Stopp der geplanten “Entlastungsprämie” durch den Bundesrat begrüßt.

500-Euro-Geldscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Entlastungsprämie ist wenig zielgenau. Sie ist sehr teuer”, sagte Felbermayr den Sendern RTL und ntv. Wenn die Bundesregierung entlasten wolle, gebe es “bessere Methoden”. Felbermayr riet der Bundesregierung deshalb, von der Maßnahme Abstand zu nehmen. Angesichts der angespannten Haushaltslage stelle sich ohnehin die Frage, “ob man überhaupt etwas tun muss”.

Zwar seien die Spritpreise hoch, “aber sie sind auch nicht exzessiv hoch”. Sollte die Politik dennoch entlasten wollen, plädierte Felbermayr für zielgerichtete Hilfen. “Dann kann man das besser tun, indem man den Haushalten, die konkret aktuell Schwierigkeiten haben, auch zielgenau dosiert hilft. Mit Direktzahlungen”, sagte er. Pauschale Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip seien dagegen die “schlechteste aller Alternativen”.

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