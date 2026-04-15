“Festnahme in Obergiesing: Zwei Syrer nach Drogenhandel in Haft”

Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Betäubungsmittelhandel in München

Erfolgreiche Fahrzeugkontrolle

Am Samstag, den 11. April 2026, geriet ein 37-jähriger Mann syrischer Staatsangehörigkeit in den Fokus der Ermittlungen, nachdem er alleine die Wohnung eines 39-Jährigen, ebenfalls syrischer Staatsbürger, verlassen hatte. Bei einer Fahrzeugkontrolle wurden diverse verkaufsfertig abgepackte Betäubungsmittel im Fahrzeug des 37-Jährigen entdeckt und sichergestellt.

Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Daraufhin wurden mit richterlichem Beschluss die Wohnungen beider Männer durchsucht. In der Wohnung des 39-Jährigen stellten Ermittler Methamphetamin, Kokain, MDMA, Ecstasy, LSD, Arzneimittel sowie neuropsychoaktive Stoffe sicher. Ferner wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, Verpackungsmaterial und weitere handelsübliche Utensilien entdeckt. Die Wohnungsdurchsuchung beim 37-Jährigen verlief negativ.

Untersuchungshaft angeordnet

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln werden vom Kommissariat 83 weitergeführt.

Körperverletzungsdelikt mit nationalsozialistischem Hintergrund in Milbertshofen

Aufeinandertreffen zweier Rumänen eskaliert

Ein Körperverletzungsfall zwischen zwei alkoholisierten 53-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ereignete sich am Sonntag, den 12. April 2026, in der Ingolstädter Straße in Milbertshofen. Eine Faustattacke führte zu leichten Verletzungen des Opfers.

Verfassungsfeindliche Symbole und Parolen

Bei der Anzeigenaufnahme zeigte der Verdächtige den Polizisten mehrfach eine verbotene Grußform, die mit verfassungswidrigen Organisationen in Verbindung steht. Auf der Polizeidienststelle äußerte er zusätzlich eine nationalsozialistische und volksverhetzende Parole.

Bedeutsame Vorstrafen

Der 53-Jährige war erst am vorherigen Tag aus der Haft entlassen worden, nachdem er eine Strafe wegen ähnlicher Delikte verbüßt hatte. Ihm droht nun erneut Haft, da der Haftrichter einen entsprechenden Haftbefehl erließ. Das Kommissariat 44 ermittelt weiter.

Einbruch in eine Wohnung in Hadern

Täter entwenden Wertsachen

Zwischen Montag, dem 13. April 2026, und Dienstag, dem 14. April 2026, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Hadern. Eine Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie weitere Wertsachen entwendet.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Senftenauer Straße, Silberdistelstraße und Rolf-Pinegger-Straße Beobachtungen gemacht haben. Hinweise sollen an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, gemeldet werden.

Erfolgreiche Festnahme von Einbrechern in Bayern

Einsatz auf der Autobahn A8

Aufgrund von Hinweisen der österreichischen Polizei, wonach sich Tatverdächtige eines Einbruchs in Bayern aufhielten, wurden vier Personen in einem Mietwagen auf der A8 bei Weyarn gestoppt. Das Fahrzeug wurde nach einem Einbruch in Oberösterreich gesucht, bei dem mehrere tausend Euro gestohlen wurden.

Festnahmen und Ermittlungen

Bei den Insassen des Fahrzeugs handelte es sich um vier Chilenen im Alter zwischen 26 und 30 Jahren. Sie wurden wegen Verdachts auf Einbruchsdiebstahl festgenommen. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Landeskriminalamt dauern an.

Schneller Polizei-Einsatz bei Einbruch in Einfamilienhaus

Täter immer noch flüchtig

Am Dienstag, den 14. April 2026, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Landkreis München ein und öffneten einen Tresor gewaltsam. Sie entwendeten Bargeld im fünfstelligen Bereich und flüchteten anschließend.

Polizei bittet um Mithilfe

Das Kommissariat 53 sucht dringend Zeugen, die im Bereich Finkenweg, Amselweg, Lerchenweg und Bahnhofsstraße Beobachtungen gemacht haben.

Exhibitionistische Handlung in Aschheim endet mit Festnahme

Gegen 19:50 Uhr am Dienstag, den 14. April 2026, wurde eine 56-jährige Fußgängerin im Bereich der Keplerstraße Zeugin einer exhibitionistischen Handlung. Die Polizei nahm einen 25-jährigen Russen fest, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Weitere Ermittlungen durch Kommissariat 15 laufen.

Zwei Tatverdächtige nach Erpressung in der Altstadt ermittelt

Polizei nutzt Videoüberwachung zur Täterermittlung

Am 6. Februar 2026 wurde vor einem Schnellrestaurant am Stachus ein 22-jähriger Türke erpresst. Dank Videoüberwachung konnten zwei verdächtige Jugendliche identifiziert und festgenommen werden. Die Ermittlungen durch Kommissariat 21 dauern an.