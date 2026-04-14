Feuerwehreinsatz in Nürnberger Schule nach Pyrotechnik-Zündung – keine Verletzten

NÜRNBERG. (355) Am Dienstagmorgen (14.04.2026) löste ein pyrotechnischer Gegenstand in einer Nürnberger Schule einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Glücklicherweise blieb es dabei bei Sachbeschädigung; es wurden keine Personen verletzt.

Pyrotechnischer Vorfall auf Schultoilette

Gegen 09:40 Uhr zündeten Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand auf einer Schultoilette der Grund- und Mittelschule in der Bismarckstraße. Die daraufhin entstehende Rauchentwicklung aktivierte die Brandmeldeanlage der Schule, woraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden.

Sicherheit geht vor: Evakuierung der Schule

Alle Schüler und Lehrer verließen vorsorglich das Schulgebäude. Die Feuerwehr konnte nach einer gründlichen Untersuchung Entwarnung geben, da es zu keinem offenen Feuer gekommen war. Der Schulbetrieb wurde anschließend wieder aufgenommen.

Polizei ermittelt weiter

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat den pyrotechnischen Gegenstand sichergestellt und ermittelt nun weiter, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Erstellt durch: Kai Schmidt