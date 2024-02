Galerie | Deutsche Bischofskonferenz tagt in Augsburg

Zum ersten Mal seit 23 Jahren findet in dieser Woche wieder eine Frühjahrskonferenz der deutschen katholischen Bischöfe statt. Am Montagabend zogen die 61 Bischöfe, sowie die die Kardinäle Reinhard Marx (München-Freising) und Rainer Maria Woelki (Köln) zu einem feierlichen Eröffnungsgottesdienst in den Hohen Dom ein.

Die bis Donnerstag andauernde Konferenz wird von weiteren gemeinsamen Gottesdiensten begleitet. Die Predigt am Mittwoch wird Kardinal Woelki halten, Kardinal Marx sprach bereits am Dienstag im Dom.